В 16:51 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Вскоре после этого враг атаковал Кривой Рог.

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Россия атаковала Кривой Рог

Воздушные Силы ВС Украины в 17:11 написали о том, что в направлении Кривого Рога летит управляемая авиационная ракета. Через 2 минуты в городе слышали взрыв.

Вероятно, враг запустил ракету Х-59.

Подробности и последствия атаки неизвестны. Однако мэр города Александр Вилкул заверил, что все в порядке.

Относительно взрыва. Без конкретики, но все нормально,

– написал он.

Ракету удалось сбить

Впоследствии глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что над Кривым Рогом сбили ракету. Очевидно, звук взрыва был работой ПВО.

Лысак также поблагодарил Воздушное командование "Восток" за работу.

Над Криворожским районом защитники неба сбили ракету. Спасибо, ПвК "Восток",

– сказал Сергей Лысак.

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Ночью враг тоже атаковал Украину