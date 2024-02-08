В 16:51 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Вскоре после этого враг атаковал Кривой Рог.
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Россия атаковала Кривой Рог
Воздушные Силы ВС Украины в 17:11 написали о том, что в направлении Кривого Рога летит управляемая авиационная ракета. Через 2 минуты в городе слышали взрыв.
Вероятно, враг запустил ракету Х-59.
Подробности и последствия атаки неизвестны. Однако мэр города Александр Вилкул заверил, что все в порядке.
Относительно взрыва. Без конкретики, но все нормально,
– написал он.
Ракету удалось сбить
Впоследствии глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что над Кривым Рогом сбили ракету. Очевидно, звук взрыва был работой ПВО.
Лысак также поблагодарил Воздушное командование "Восток" за работу.
Над Криворожским районом защитники неба сбили ракету. Спасибо, ПвК "Восток",
– сказал Сергей Лысак.
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Ночью враг тоже атаковал Украину
- Напомним, что ночью 8 февраля 2024 года россияне атаковали Украину 17-ю ударными дронами-камикадзе "Шахед". Их запускали с мыса Чауда оккупированного Крыма.
- ПВО работала в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей. Защитникам удалось сбить 11 беспилотников. Известно, что есть попадания в Николаеве.
- Также россияне обстреляли Селидово Покровского района. К сожалению, есть погибший. Еще 7 людей пострадали.