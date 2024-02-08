О 16:51 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Незадовго після цього ворог атакував Кривий Ріг.

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Росія атакувала Кривий Ріг

Повітряні Сили ЗС України о 17:11 написали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Через 2 хвилини у місті чули вибух.

Імовірно, ворог запустив ракету Х-59.

Подробиці та наслідки атаки невідомі. Однак мер міста Олександр Вілкул запевнив, що все гаразд.

Щодо вибуху. Без конкретики, але все нормально,

– написав він.

Ракету вдалося збити

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над Кривим Рогом збили ракету. Вочевидь, звук вибуху був роботою ППО.

Лисак також подякував Повітряному командуванню "Схід" за роботу.

Над Криворізьким районом оборонці неба збили ракету. Дякую, ПвК "Схід",

– сказав Сергій Лисак.