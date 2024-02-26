В Кривом Роге слышали взрыв: что говорят в городе

26 февраля вечером взрыв прогремел в Кривом Роге. Известно, что перед этим враг запустил по городу управляемую авиационную ракету.

О ситуации в городе рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Соответствующее сообщение в его телеграмме появилось в 21:25.

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Все нормально, – Вилкул

По поводу взрыва. Без деталей, но все нормально,

– отметил он.

Обратим внимание, что по состоянию на 21:35 воздушную тревогу объявили в ряде областей. Карта "покраснела" в Николаевской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях.

Воздушная тревога в ряде областей в основном связана с запуском дронов-камикадзе. Во время атаки "Шахедами" враг также запустил управляемые авиационные ракеты.

В 21:08 Воздушные силы написали: "Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепропетровщины!" А уже в 21:16 уточнили, что она изменила движение в направлении Кировоградщины. В то же время заметим, что СМИ о взрывах в Кривом Роге написали в 21:13.

В 21:54 сообщение поступило от главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. По его словам, в Новомосковском районе работала ПВО. Защитникам ВзК "Восток" удалось сбить дрон врага.

Что известно об атаке в ночь на 26 февраля