Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов "Шахедами". Что известно о ситуации в Кривом Роге, передает 24 Канал.

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Взрывы в Кривом Роге

Как сообщают корреспонденты "Суспільного", взрывы в Кривом Роге прогремели примерно в 1:26. Там звучала воздушная тревога из-за активности "Шахедов", в частности, из-за прямой угрозы для города.

Несколько групп БпЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог,

– писали Воздушные силы.