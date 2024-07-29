Повітряні сили попереджали про загрозу ударів "Шахедами". Що відомо про ситуацію у Кривому Розі, передає 24 Канал.
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Вибухи у Кривому Розі
Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", вибухи у Кривому Розі пролунали приблизно о 1:26. Там звучала повітряна тривога через активність "Шахедів", зокрема, через пряму загрозу для міста.
Декілька груп БпЛА з Херсонської області залетіли на Дніпропетровщину з півдня, курс на Кривий Ріг,
– писали Повітряні сили.