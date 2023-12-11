В Кривом Роге слышали звуки взрывов: туда летела ракета
Источник:Воздушные силы
Россия запустила ракету по Днепропетровщине. В Кривом Роге раздались несколько серий взрывов.
После обеда оккупанты ударили ракетой по территории Днепропетровской области. В Кривом Роге через интервалы в пару минут раздалось несколько взрывов.
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Ракета летела в Кривой Рог
В 14:44 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом авиационных средств поражения для Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Уже в 14.51 стало известно, что в направлении Кривого Рога летит ракета. Через несколько минут после этого в 14:54 в городе прогремели взрывы. В 14:56 взрывы повторились.
Между тем, мониторинговые каналы пишут, что на Кривой Рог летела ракета воздушного базирования Х-59. Впоследствии они заявили, что враждебную цель уничтожили украинские средства ПВО.
Впрочем, официальной информации о ликвидации российской ракеты нет. По состоянию на 15:15 тревогу для Днепропетровской области уже отменили.
Шахеды – на Юге, ракеты – на Киев
В ночь на 11 декабря оккупанты снова терроризировали мирное население Украины. В частности, враг запустил из Крыма 18 "Шахедов". Они атаковали южные области. Наибольшее количество ударных беспилотников ПВО "приземлили" в Николаевской области. В целом Украине удалось сбить все "Шахеды". Отбой по беспилотникам дали еще за несколько минут до начала следующего дня.
Утром противник атаковал столицу баллистическими ракетами. Около 04:00 утра в Киеве раздались несколько взрывов, а затем – тревога.
Это произошло потому, что россияне выпустили ракеты из наземных пусковых установок. В этом случае радиолокационным средствам трудно уследить цель. К тому же баллистические ракеты быстро летят. Между пуском и попаданием может пройти менее минуты.
В общей сложности Россия выпустила 8 ракет по Киеву. Их все уничтожила ПВО. В то же время произошло падение обломков в Дарницком районе столицы, в микрорайоне Бортничи. Там есть разрушение нежилых построек, повреждение частных домов. Известно о 4 пострадавших. Всем оказали медицинскую помощь на месте.