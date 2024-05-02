В Кривом Роге были слышны взрывы: там сбили вражеский БПЛА
Вечером 2 мая в Кривом Роге жители города слышали взрывы. Однако в тот момент в городе не была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Детали о взрывах в Кривом Роге расскажет 24 Канал.
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Взрывы в Кривом Роге
Вечер для жителей Кривого Рога выдался тревожным. Там в 18:23 прогремели взрывы.
В Кривом Роге слышны звуки взрывов,
– сообщили корреспонденты Суспильного.
Заметим, что на тот момент в Днепропетровской области не была объявлена воздушная тревога. Ее объявили через 5 минут.
Уже в 18:33 в Кривом Роге были слышны повторные звуки взрывов.
Заметим, что по состоянию на 18:45 в Днепропетровской области до сих пор продолжается воздушная тревога.24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.
Впоследствии в Днепропетровской ОВА отметили, что в области работала ПВО.
Защитники неба сбили беспилотник над Криворожским районом,
– написал Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Он также выразил благодарность за защиту ВзК "Восток".
Оккупанты нанесли удар по Дергачам: есть пострадавшие
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупационное войско 2 мая ударило по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района.
- К сожалению, в результате атаки врага есть пострадавшие, большинство из которых – дети.
- В частности, общее количество пострадавших в результате атаки по Дергачах достигает 9, из них – 8 детей.