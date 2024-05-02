В Кривом Роге были слышны взрывы: там сбили вражеский БПЛА

Вечером 2 мая в Кривом Роге жители города слышали взрывы. Однако в тот момент в городе не была объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Детали о взрывах в Кривом Роге расскажет 24 Канал.

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Взрывы в Кривом Роге

Вечер для жителей Кривого Рога выдался тревожным. Там в 18:23 прогремели взрывы.

В Кривом Роге слышны звуки взрывов,

– сообщили корреспонденты Суспильного.

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Заметим, что на тот момент в Днепропетровской области не была объявлена воздушная тревога. Ее объявили через 5 минут.

Уже в 18:33 в Кривом Роге были слышны повторные звуки взрывов.

Заметим, что по состоянию на 18:45 в Днепропетровской области до сих пор продолжается воздушная тревога.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.

Впоследствии в Днепропетровской ОВА отметили, что в области работала ПВО.

Защитники неба сбили беспилотник над Криворожским районом,

– написал Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Он также выразил благодарность за защиту ВзК "Восток".

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