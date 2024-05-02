Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Кривому Розі розповість 24 Канал.
Дивіться також Горів приватний будинок: Росія вдарила дронами по Нікополю
Вибухи в Кривому Розі
Вечір для мешканців Кривого Рогу видався тривожним. Там о 18:23 прогриміли вибухи.
У Кривому Розі чутно звуки вибухів,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
Зауважимо, що на той момент в Дніпропетровській області не була оголошена повітряна тривога. Її оголосили через 5 хвилин.
Вже о 18:33 у Кривому Розі було чутно повторні звуки вибухів.
Зауважимо, що станом на 18:45 в Дніпропетровській області досі триває повітряна тривога.
Окупанти завдали удар по Дергачах: є постраждалі
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупаційне військо 2 травня вдарило по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.
- На жаль внаслідок атаки ворога є постраждалі, більшість з яких – діти.
- Зокрема, загальна кількість постраждалих внаслідок атаки по Дергачах сягає 9, з них – 8 дітей.