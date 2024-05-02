Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Кривому Розі розповість 24 Канал.

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Вибухи в Кривому Розі

Вечір для мешканців Кривого Рогу видався тривожним. Там о 18:23 прогриміли вибухи.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів,
повідомили кореспонденти Суспільного.

Зауважимо, що на той момент в Дніпропетровській області не була оголошена повітряна тривога. Її оголосили через 5 хвилин.

Вже о 18:33 у Кривому Розі було чутно повторні звуки вибухів.

Зауважимо, що станом на 18:45 в Дніпропетровській області досі триває повітряна тривога.

Окупанти завдали удар по Дергачах: є постраждалі

  • Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупаційне військо 2 травня вдарило по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.
  • На жаль внаслідок атаки ворога є постраждалі, більшість з яких – діти.
  • Зокрема, загальна кількість постраждалих внаслідок атаки по Дергачах сягає 9, з них – 8 дітей.