В Кривом Роге во время тревоги слышали взрывы: вероятно, работает ПВО

В Кривом Роге утром 6 сентября прозвучала воздушная тревога. Горожане сообщили, что во время нее раздались взрывы. Вероятно, работает ПВО.

Утро 6 сентября стало беспокойным для жителей всей Украины. Сначала воздушные тревоги прозвучали на Востоке и Юге, а затем на всей территории нашего государства.

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В Кривом Роге слышали взрывы

В 08:07 поступило сообщение о взрывах в Кривом Роге. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ", ссылаясь на информацию от местных жителей. По предварительной информации, они могли слышать работу ПВО.

А уже в 08.13 поступила информация от главы военной администрации Кривого Рога. Александр Вилкул подтвердил ракетные удары по городу и призвал жителей не покидать укрытия.

Вскоре в сети опубликовали видео, где можно увидеть густой столб черного дыма. Он поднимается над Кривым Рогом. Как отмечают, он виден практически из всех районов города.

Над Кривым Рогом поднимается густой дым в результате атаки: смотрите видео

Утром раздались сирены

Отметим, что около 07:01 в Украине стали включать воздушную тревогу. Сначала сирены звучали на Востоке и на юге нашего государства. Затем они перекинулись еще на Север и Центр. А уже около 07:40 уведомления об угрозе ракетного удара слышали жители Запада Украины.

Добавим, что в 07.08 местные жители рассказали о взрывах, которые они слышали во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного".

Отмечаем то, что игнорировать воздушные тревоги ни в коем случае не стоит. Как только прозвучали сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставаться там следует до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Что касается других ракетных ударов, то они были зафиксированы вечером 5 сентября и этой ночью в Харькове. Около 22:15 поступило сообщение о взрывах, а уже в 00:18 – воздушная тревога и еще одни взрывы.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты обстреляли Индустриальный район. Одна из ракет попала в жилой дом. Под его завалами обнаружили тело женщины. Другая ракета упала вблизи жилого дома. Разлетевшиеся обломки вызвали пожар.

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