В Кривом Роге во время тревоги слышали звук взрыва

Российские оккупанты продолжают совершать террористические атаки. Днем 3 февраля в ряде областей сообщили о тревоге. Впоследствии взрыв услышали в Кривом Роге.

Воздушная тревога на территории области была объявлена в 15:37. А уже в 17:06 сообщили, что в Кривом Роге слышали взрыв.

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Уже в 17:10 объяснили, что в Криворожском районе работали силы ПВО. Защитники украинского неба сбили вражескую ракету.

В Криворожском районе работала ПВО. Защитники уничтожили вражескую ракету,

– говорится в сообщении.

Украинцев призывают оперативно реагировать на уведомление тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Уровень угрозы атак остается высоким.

Оккупанты ударили по Полтавщине

Накануне во время воздушной тревоги оккупанты атаковали Полтавщину. Враг ударил по Миргородскому району. К счастью, погибших или пострадавших в результате российской атаки не было.

Впоследствии стало известно, что оккупанты повредили зернохранилище. Враг уничтожил часть урожая. В местном ОВА пообещали, что владельцам зерна помогут с правильным оформлением документов на возмещение ущерба. Подчеркнули, что мы – вместе и объединены общей целью.