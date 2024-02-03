Повітряну тривогу на території області оголосили о 15:37. А вже о 17:06 повідомили, що у Кривому Розі чули вибух.

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Вже о 17:10 пояснили, що у Криворізькому районі працювали сили ППО. Захисники українського неба збили ворожу ракету.

У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликають оперативно реагувати на сповіщення тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.