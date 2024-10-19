В Кривом Роге взрывы: оккупанты бьют баллистикой из Крыма

В Кривом Роге около 22:40 прогремели взрывы. Российские войска атаковали город баллистикой из Крыма.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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Предварительно Воздушные Силы ВСУ предупреждали о баллистике на Кривой Рог. Кроме того, военные рассказали перед этим об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга.

Местные власти призвали граждан находиться в укрытиях.

"Прошу всех находиться в укрытиях!", – написал председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Повторные взрывы

По состоянию на 23:11 в Кривом Роге произошли повторные взрывы.

Перед этим Воздушные Силы писали о скоростной цели на город.

"Скоростная цель на Кривой Рог", – предупредило командование.

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