российский танк прицельно расстреливал украинские комбайны в Криворожском районе
Источник:телеграм Александра Вилкула
В Криворожском районе на Днепропетровщине оккупанты на танке намеренно стреляли в украинские комбайны. К счастью, рабочим удалось убежать.
Произошло это в районе села Кошево 20 июля. В поле было два украинских комбайна, собиравших хлеб. Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
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россияне прицельно стреляли в комбайны
Случился беспрецедентный случай – два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошево, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны. Слава Богу, ребятам удалось убежать,
– рассказывает Вилкул.
На технике от обстрелов остались небольшие обломочные следы. Но главное, что рабочие спаслись. Этот случай еще раз доказал, что человеческих признаков у оккупантов нет.
Аграрии продолжают собирать зерно там, где это возможно
Наши аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Уже накосили 833 тысячи тонн пшеницы и 364 тысячи тонн ячменя. Жатва идет во всех районах,
– пишет глава Днепропетровской ОВА.
Валентин Резниченко добавляет, что есть поля, с которых урожай собрать невозможно. Более 12 тысяч гектаров засеяны вражескими боеприпасами.
"Однако аграрии говорят, что враг их не запугает. Продолжают сенокос и держат свой фронт. Они уверены, что будем с хлебом. Урожай прогнозируют более чем в 3 миллиона тонн зерна", – добавляет Резниченко.
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