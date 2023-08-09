"Выбивали" космические суммы: СБУ задержала депутата, занимавшегося рэкетом

СБУ по состоянию на август 2023 года нейтрализовала преступную группировку рэкетиров, действовавшую в Кропивницком, Им руководил местный депутат.

Под руководством горе-депутата злоумышленники выбивали из местного предпринимателя деньги. Речь идет о 92 тысячах долларов. Эту сумму пострадавший должен был уплатить как будто бы долг, которого на самом деле не было.

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Депутата поймали с поличным. Это произошло во время того, как ему передали вторую часть "дани".

По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете.

По указанию лидера преступной группы, ее участники требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства,

– говорится в сообщении.

Во время обысков у горе-депутата обнаружили значительную сумму наличными. По всей вероятности, эти деньги также получены преступным путем. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Мужчина "вынес" из храма пожертвование

Возмутительный инцидент произошел в одном из храмов Дрогобыча во Львовской области. Там мужчина во время службы "вынес" 200 тысяч гривен пожертвования. Тревогу забил священник. Он сообщил об инциденте правоохранителям. Впоследствии стало известно, что злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.