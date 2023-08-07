В Дрогобыче в одном из местных храмов произошла кража. Неизвестный мужчина похитил из церкви 200 тысяч гривен пожертвований и скрылся. Впрочем, грабителю не повезло – он попал на камеру видеонаблюдения, а потому через два часа уже давал показания правоохранителям.

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Совершил грех во время богослужения

6 августа в полицию позвонил священник и сообщил о краже. Исчезли деньги, пожертвованные церкви прихожанами. Прибывшая на место происшествия полиция с помощью видео с камер наблюдения смогла установить обстоятельства преступления.

Как оказалось, злоумышленник в обед проник в храм через окно, завладел средствами и скрылся. Как раз в это время шло богослужение, поэтому собравшиеся не заметили подозрительного мужчину.

Грабителем оказался местный

Позже правоохранители задержали по подозрению в краже 22-летнего парня. Он оказался местным жителем.

Как выяснилось, это не первое нарушение молодого человека. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Теперь ему грозит новое наказание – до 8 лет лишения свободы.

На сегодня решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Вскоре суд изберет дрогобычанину меру пресечения.

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