У Дрогобичі в одному з місцевих храмів сталася крадіжка. Невідомий чоловік викрав із церкви 200 тисяч гривень пожертв і втік. Втім, грабіжнику не пощастило – він потрапив на камеру відеоспостереження, а тому за дві години вже давав показання правоохоронцям.
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Вчинив гріх під час богослужіння
6 серпня до поліції зателефонував священник і повідомив про крадіжку. Зникли гроші, пожертвовані церкві парафіянами. Поліція, яка прибула на місце події, за допомогою відео з камер спостереження змогла встановити обставини злочину.
Як виявилося, зловмисник в обід проник у храм через вікно, заволодів коштами і втік. Якраз у цей час йшло богослужіння, тому присутні не помітили підозрілого чоловіка.
Грабіжником виявився місцевий
Згодом правоохоронці затримали за підозрою у крадіжці 22-річного хлопця. Він виявився місцевим жителем.
Як з'ясувалося, це не перше порушення молодого чоловіка. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж. Тепер йому загрожує нове покарання – до 8 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Невдозі суд обере дрогобичанину запобіжний захід.
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