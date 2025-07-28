В Кропивницком продолжается ликвидация пожара после атаки, повреждена областная филармония
- Ночью в Кропивницком раздавались взрывы.
- Взрывной волной повреждено здание областной филармонии.
Ночью 28 июля Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Под вражеским обстрелом находился Кропивницкий.
Воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников в Кировоградской области объявили еще в 23:09 27 июля. Ближе к 3 утра 28 числа в Кропивницком прогремели взрывы, передает 24 Канал.
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Какие последствия атаки на Кропивницкий 28 июля?
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович уточнил, что в результате атаки погибших и травмированных нет. В настоящее время идет ликвидация пожара.
Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.
После обследования специалистов к работе приступят коммунальные службы и комиссия, которая будет фиксировать последствия.
Напомним, что ночью противник также атаковал Киев. В Дарницком районе города повреждена многоэтажка. Там пострадали жильцы дома, среди которых – 2-летняя девочка.
Ночью оккупанты атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области ударными дронами и ракетами. Утром 28 июля враг запустил по городу несколько "Кинжалов". Там раздавались взрывы.