В Кропивницком продолжается ликвидация пожара после атаки, повреждена областная филармония

Ночью 28 июля Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Под вражеским обстрелом находился Кропивницкий.

Воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников в Кировоградской области объявили еще в 23:09 27 июля. Ближе к 3 утра 28 числа в Кропивницком прогремели взрывы, передает 24 Канал.

Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал", которые Россия запускала 28 июля

Какие последствия атаки на Кропивницкий 28 июля?

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович уточнил, что в результате атаки погибших и травмированных нет. В настоящее время идет ликвидация пожара.

Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.

После обследования специалистов к работе приступят коммунальные службы и комиссия, которая будет фиксировать последствия.

Напомним, что ночью противник также атаковал Киев. В Дарницком районе города повреждена многоэтажка. Там пострадали жильцы дома, среди которых – 2-летняя девочка.

Ночью оккупанты атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области ударными дронами и ракетами. Утром 28 июля враг запустил по городу несколько "Кинжалов". Там раздавались взрывы.