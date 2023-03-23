В Кропивницком прогремел взрыв: в ОВА объяснили, что случилось

В Кропивницком во время воздушной тревоги прогремел взрыв. На место прибыли соответствующие службы.

Почему жители Кропивницкого слышали взрыв утром во время воздушной тревоги, объяснили в ОВА. Об этом сообщает 24 Канал.

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Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2,

– заявил глава Кировоградской ОВА.

Андрей Райкович отметил, что на месте уже находятся соответствующие службы. Обстоятельства взрыва выясняются.

О звуках взрыва в ОВА сообщили в 09:37. По данным "Суспільного", он произошел около 09:20. Тревогу в Кировоградской области объявили в 09:08.

В Кропивницком произошел взрыв / Фото "Суспільне"

Есть пострадавший

Взрыв произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Об этом рассказала "Суспільному" пресс-секретарь областного управления службы по чрезвычайным ситуациям Оксана Мачак.

По ее словам, травмировался один человек, два – спасены. К счастью, погибших нет.

В настоящее время на месте происшествия работает 31 спасатель, также привлекли 8 машин.

Разрушен балкон, межкомнатные перегородки, повреждены двери соседних квартир. Повреждения несущих конструкций нет,

– отметила Мачак.

На месте взрыва работают спасатели и полиция / Фото "Суспільне"

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