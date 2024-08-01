В Кропивницком прогремел взрыв во время тревоги

Вечером 1 августа в Кропивницком слышали взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Информацию об угрозе для Кропивницкого подтвердили и в Воздушных силах. В то же время вечером взрывы прогремели и в других городах Украины.

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Взрывы в Кропивницком

По информации "Суспільного", взрывы в городе прогремели около 21:06. Фактически, громкий звук слышали всего через несколько минут после объявления в Кировоградской области тревоги.

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики,

– писали Воздушные силы.

Как пишут мониторинговые каналы, Кропивницкий атаковали баллистикой с Юга, а точнее – из Крыма. Отмечается, что взрывов было два и прозвучали они вблизи города.

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К слову, в связи с ракетной угрозой в связи с ракетной угрозой тревога охватила более половины Украины, в частности Киев.

Примерно за полчаса до ударов по Кропивницкому громкий взрыв прогремел в Николаеве. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону Николаева двигалась ракета. По данным мэра, взрыв произошел за пределами города.