Інформацію про загрозу для Кропивницького підтвердили й у Повітряних силах. Водночас ввечері вибухи пролунали й у інших містах України.

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Вибухи у Кропивницькому

За інформацією "Суспільного", вибухи у місті пролунали близько 21:06. Фактично, гучний звук чули всього за кілька хвилин після оголошення у Кіровоградській області тривоги.

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики,

– писали Повітряні сили.

Як пишуть моніторингові канали, Кропивницький атакували балістикою з Півдня, а точніше – з Криму. Зазначається, що вибухів було два і пролунали вони поблизу міста.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, у зв'язку з ракетною загрозою тривога охопила більш як половину України, зокрема Київ.

Приблизно за пів години до ударів по Кропивницькому гучний вибух пролунав у Миколаєві. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Миколаєва рухалася ракета. За даними мера, вибух стався за межами міста.