Інформацію про загрозу для Кропивницького підтвердили й у Повітряних силах. Водночас ввечері вибухи пролунали й у інших містах України.
Дивіться також Перші винищувачі F-16 уже в Україні: які їх основні характеристики
Вибухи у Кропивницькому
За інформацією "Суспільного", вибухи у місті пролунали близько 21:06. Фактично, гучний звук чули всього за кілька хвилин після оголошення у Кіровоградській області тривоги.
Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики,
– писали Повітряні сили.
Як пишуть моніторингові канали, Кропивницький атакували балістикою з Півдня, а точніше – з Криму. Зазначається, що вибухів було два і пролунали вони поблизу міста.
До слова, у зв'язку з ракетною загрозою тривога охопила більш як половину України, зокрема Київ.
Приблизно за пів години до ударів по Кропивницькому гучний вибух пролунав у Миколаєві. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Миколаєва рухалася ракета. За даними мера, вибух стався за межами міста.