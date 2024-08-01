Згодом з'явилася інформація про рух ракет на Кропивницький. У місті лунали вибухи.

24 Канал закликає жителів областей, де лунає сигнал повітряної тривоги прямувати в укриття цивільного захисту.

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Чому оголошували повітряну тривогу

У Повітряних силах об 21:04 повідомили про повітряну тривогу для Києва та низки областей.

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики,

– мовиться в повідомленні.

Вже через 3 хвилини з'явилося повідомлення про рух ракет в напрямку Кропивницького. Об 21:24 в Повітряних силах повідомили про пуски КАБів на Харківщині.

Нагадаємо, що годинною раніше росіяни вдарили балістикою та керованими авіаційними ракетами по передмістю Дніпра. Попередньо, по місту вдарили "Іскандер-М".

Також вибухи лунали у Миколаєві, в напрямку міста летіла ракета. Згодом з'явилася інформація, що вибух стався за межами міста.