В Кропивницком прогремели взрывы

Россия в очередной раз атакует Украину. Вечером 10 апреля громко было и в Кропивницком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественные новости".

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Что известно о взрывах в Кропивницком

Около 23:33 в СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком. Стоит заметить, что в 23:37 в Воздушных силах предупредили о движении беспилотника с востока в направлении города.