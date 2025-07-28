В Кропивницком прогремели взрывы: город атакуют БпЛА

Кировоградская область среди других попала под удар вражеских дронов ночью 28 июля. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 23:09 еще 27 июля. Ближе к 3 утра 28 числа в город добрались по меньшей мере 8 ударных БпЛА врага, о чем сообщили мониторинговые сообщества.

Местные власти призвали находиться в укрытиях, а жители услышали взрывы.

На момент публикации тревога охватила почти всю Украину. О работе ПВО и взрывах сообщали жители Запорожья и Киева. Также есть угроза ракетного обстрела – в воздухе стратегическая авиация российской армии.

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