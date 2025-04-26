В Кропивницком прогремели взрывы

В ночь на 26 апреля российские военные в очередной раз атакуют Украину ударными дронами. Взрывы прогремели в Кировоградской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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