После десяти вечера для Кропивницкого района объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

Что известно об атаке на Кропивницкий?

Воздушные силы сообщили в 23:35, что реактивные БпЛА мимо Кропивницкого двигаются в направлении Знаменки.

В это же время в Кропивницком раздался взрыв. Через несколько минут в городе снова было громко.

Пока информации о пострадавших или разрушениях нет.

Напомним, что Россия продолжает терроризировать украинские города реактивными "Шахедами".

Среди них – и "Герань-4 Seeker", которая может развивать скорость до 500 километров в час и летать на высоте до 8 километров.

Высокая скорость и значительная высота полета усложняют перехват БпЛА силами ПВО.

Этот дрон также оборудован 16-канальной CRPA-антенной. Она повышает устойчивость беспилотника к радиоэлектронным помехам.

Заметим, что у Украины уже есть перехватчики для реактивных дронов. 19 сентября новый перехватчик СБУ уничтожил два реактивных "Шахеда".