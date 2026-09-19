После десяти вечера для Кропивницкого района объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.
Что известно об атаке на Кропивницкий?
Воздушные силы сообщили в 23:35, что реактивные БпЛА мимо Кропивницкого двигаются в направлении Знаменки.
В это же время в Кропивницком раздался взрыв. Через несколько минут в городе снова было громко.
Пока информации о пострадавших или разрушениях нет.
Напомним, что Россия продолжает терроризировать украинские города реактивными "Шахедами".
Среди них – и "Герань-4 Seeker", которая может развивать скорость до 500 километров в час и летать на высоте до 8 километров.
Высокая скорость и значительная высота полета усложняют перехват БпЛА силами ПВО.
Этот дрон также оборудован 16-канальной CRPA-антенной. Она повышает устойчивость беспилотника к радиоэлектронным помехам.
Заметим, что у Украины уже есть перехватчики для реактивных дронов. 19 сентября новый перехватчик СБУ уничтожил два реактивных "Шахеда".