В Кропивницком слышны звуки взрывов: что произошло
В Кропивницком днем 26 февраля прогремели взрывы. В 11:40 в Кировоградской области объявляли воздушную тревогу.
О звуках взрывов в Кропивницком сообщают корреспонденты "Суспільного".
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Что известно о взрывах в Кропивницком
В Кропивницком слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги. Начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович после этого в своем телеграм сообщил о возможных работах взрывотехников.
Заметим, что в Кировоградской области в 11:40 началась воздушная тревога. Взрывы в городе были слышны в 12:02, о чем сообщили корреспонденты "Суспільного". Уже через минуту Райкович сообщил, что взрывотехники будут работать в городе в течение дня.
Друзья, в течение дня в Кропивницком районе будут работать взрывотехники. Будем бдительными!,
– написал председатель Кировоградской ОГА.
Воздушные силы Украины в 11:45 сообщили об угрозе применения баллистики. В частности и в Кровоградской области.
"Кировоградская, Полтавская, Харьковская области – угроза применения баллистического вооружения", – отметили в Воздушных силах Украины.
Взрывы в Кропивницком 25 февраля: коротко
- Первую воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 17:56. Уже через несколько минут в районе Кропивницкого прогремел взрыв. Вторую тревогу в области объявили в 18:46.
- Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович заявил, что область снова пережила массированную российскую ракетную атаку. Однако в результате обстрела никто не пострадал.
- Райокович заявлял, что "в Кропивницком районе предварительно – без пострадавших и разрушений гражданских объектов".