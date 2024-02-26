В Кропивницком слышны звуки взрывов: что произошло

В Кропивницком днем 26 февраля прогремели взрывы. В 11:40 в Кировоградской области объявляли воздушную тревогу.

О звуках взрывов в Кропивницком сообщают корреспонденты "Суспільного".

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Что известно о взрывах в Кропивницком

В Кропивницком слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги. Начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович после этого в своем телеграм сообщил о возможных работах взрывотехников.

Заметим, что в Кировоградской области в 11:40 началась воздушная тревога. Взрывы в городе были слышны в 12:02, о чем сообщили корреспонденты "Суспільного". Уже через минуту Райкович сообщил, что взрывотехники будут работать в городе в течение дня.

Друзья, в течение дня в Кропивницком районе будут работать взрывотехники. Будем бдительными!,

– написал председатель Кировоградской ОГА.

Воздушные силы Украины в 11:45 сообщили об угрозе применения баллистики. В частности и в Кровоградской области.

"Кировоградская, Полтавская, Харьковская области – угроза применения баллистического вооружения", – отметили в Воздушных силах Украины.

Взрывы в Кропивницком 25 февраля: коротко