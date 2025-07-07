Полиция нашла трех юношей, открывших огонь по детсаду в Кропивницком

В Кропивницком полицейские установили трех юношей, которые могут быть причастны к стрельбе по окнам детского сада, произошедшей 2 июля. Среди вероятных фигурантов двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, а также 19-летний житель города.

Об этом рассказала пресс-секретарь областной полиции Виталина Бевзенко, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Полиция нашла подростков, стрелявших по детсаду в Кропивницком

Во время стрельбы в помещении детсада находились дети, однако никто не пострадал.

Воспитатель детсада направила в полицию сообщение, что неизвестные, вероятно выстрелами, повредили стекло в комнате. При осмотре полицейские нашли на стекле 9 отверстий, характерных для повреждений в результате стрельбы из пневматического оружия,

– уточнила Бевзенко.

Следователи открыли производство по статье Уголовного кодекса о хулиганстве. Нарушение этой статьи наказывается лишением свободы от трех до семи лет.

"Во время обыска в квартире нашли три пневматических пистолета, 500 фасованных доз психотропных средств, пластиковые емкости и пакеты с метамфетамином, альфа-PVP, лекарственными психотропными средствами, запрещенными к немедицинскому употреблению", – сказала пресс-секретарь полиции.

Стоимость изъятого на "черном рынке" превышает 500 тысяч гривен. 19-летнего кропивничанина задержали. Относительно несовершеннолетних, информации полиция не предоставляет.

Задержанному инкриминируют также статью о незаконном хранении и распространении наркотиков, которая предусматривает до восьми лет заключения.

Кандидат юридических наук Владимир Игнатенко в комментарии Общественном рассказал, что к подросткам могут применить ответственности по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Возраст от 16 лет является достаточным для ответственности.