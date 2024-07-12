В ГУР заявили, что Россия восстановила в Крыму склад ядерного оружия "Феодосия-13"
Источник:Общественное Крым
В оккупированном Крыму россияне частично восстановили объект "Феодосия-13" –советский склад ядерного оружия. Сейчас этот объект используется оккупантами как склад для хранения обычных боеприпасов.
В ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму отсутствуют объекты, на которых враг размещает ядерное оружие. Также не зафиксировано случаев перевозки указанного оружия.
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ГУР не зафиксировало дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия к полуострову для применения тактического ядерного оружия,
– говорится в материале.
Носители ядерного оружия в Крыму
В ГУР отметили, что носителями тактического ядерного оружия могут быть самолеты, вертолеты, а также подводные лодки, корабли, катера, которые размещаются в Крыму.
Российские ракетные войска и артиллерия сухопутных войск в Крыму обладают оперативно-тактическими ракетами ракетных бригад (ОТРК "Искандер"), а также специальными артиллерийскими выстрелами и артиллерийскими частями, на вооружении которых есть 152-мм и 203-мм артиллерийские системы и 240-мм минометы.
В то же время ГУР не зафиксировали дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия к оккупированному полуострову для применения тактического ядерного оружия.