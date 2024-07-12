В ГУР заявили, что Россия восстановила в Крыму склад ядерного оружия "Феодосия-13"

В оккупированном Крыму россияне частично восстановили объект "Феодосия-13" –советский склад ядерного оружия. Сейчас этот объект используется оккупантами как склад для хранения обычных боеприпасов.

В ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму отсутствуют объекты, на которых враг размещает ядерное оружие. Также не зафиксировано случаев перевозки указанного оружия.

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ГУР не зафиксировало дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия к полуострову для применения тактического ядерного оружия,

– говорится в материале.

Носители ядерного оружия в Крыму

. Феодосия-13 – советский склад ядерного оружия неподалеку Судака. Феодосию-13 строили в 1951 – 1953 годах. Куратор строительства объекта – председатель Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Лаврентий Берия.

В ГУР отметили, что носителями тактического ядерного оружия могут быть самолеты, вертолеты, а также подводные лодки, корабли, катера, которые размещаются в Крыму.

Российские ракетные войска и артиллерия сухопутных войск в Крыму обладают оперативно-тактическими ракетами ракетных бригад (ОТРК "Искандер"), а также специальными артиллерийскими выстрелами и артиллерийскими частями, на вооружении которых есть 152-мм и 203-мм артиллерийские системы и 240-мм минометы.

В то же время ГУР не зафиксировали дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия к оккупированному полуострову для применения тактического ядерного оружия.