В Крыму девушку задержали за нарисованный герб Украины: заставили извиняться на камеру

В оккупированном Крыму девушка нарисовала герб Украины на детской площадке. На нее пожаловались пропагандисты.

Пророссийский блоггер Александр Талипов пожаловался на девушку. Он опубликовал видео в своем телеграмм-канале. 24 Канал.

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Так, пропагандист написал, что на площадках по улице Белая Куна в Симферополе стали появляться "метки и знаки" с украинской символикой. Он добавил видео с камер видеонаблюдения, поэтому оккупанты нашли девушку – ею оказалась Вероника Носонова.

Заставили записывать извинения

На канале пропагандиста появилось видео "публичных извинений" Носоновой. На камеру она заявила, что обязуется закрасить нарисованное и якобы поддерживающее Путина и войну. Однако видно, что девушка нервничала и стискивала руки. Очевидно, его заставили записывать это видео.

Официально российские силовики не сообщали о задержании Носоновой.

Драка из-за украинских номеров

В оккупированном Симферополе 13 февраля произошла драка. Все из-за украинских номеров на стене одного из клубов.

Компании людей, одетых в милитари и балаклавы, не понравились номера. Они напали на посетителей и устроили конфликт. Затем нападающие зашли в клуб и потребовали у людей паспорта. За "непокорность" угрожали открыть огонь.