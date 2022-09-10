Оккупационные власти Крыма сами себе разрешили использовать фейерверки и дроны, крымчанам – нет

У оккупантов с правами все однозначно: они равны у всех, однако у некоторых равнее. Исключение из запрета использовать фейерверки и дроны этому примеру.

Как сообщают росСМИ, с 9 сентября так называемый глава Крыма сергей аксенов простому люду разрешил использовать пиротехнические изделия, соответствующие первому классу опасности. К ним относятся хлопушки, фонтаны холодного огня и бенгальские огоньки.

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Что же разрешено оккупационным властям

Чем-то серьезнее могут наслаждаться только так называемые власти Крыма. Однако они должны предупредить о желании использовать фейерверки за два дня до события. Как объясняют в официальном документе – это обусловлено празднованием государственных праздников, памятных дат.

Также оккупационные власти сами себе разрешили применять беспилотники. Их они позволили использовать:

федеральным органам исполнительной власти;

их территориальным органам;

исполнительным органам Республики Крым;

подведомственным им предприятиям, учреждениям и организациям.

С чем связан запрет в Крыму

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики запретили местным жителям использовать дроны и пиротехнику на время "спецоперации".

Гауляйтер аксенов попросил гражданских соблюдать запрет и заметил, что соответствующие изменения уже внесли в так указ оккупантов.

Связывают это с "Бавовнятком", которое наведалось к морю. Так, журналисты подсчитали, что с 9 по 31 августа во временно оккупированном Крыму звучало по меньшей мере 45 "хлопков", в том числе в аэропортах, на складах и в логистических центрах.

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