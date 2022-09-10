Як повідомляють росЗМІ, з 9 вересня так званий глава Криму сергій аксьонов простому люду дозволив використовувати піротехнічні вироби, що відповідають першому класу небезпеки. До них належать хлопавки, фонтани холодного вогню та бенгальські вогники.

Цікаво Залужний визнав удари ЗСУ по базах окупантів у Криму: чому півострів – ключовий фактор у війні

Що натомість дозволено окупаційній владі

Чимось серйознішим може насолоджуватися лише так звана влада Криму. Однак і вона повинна попередити про бажання використати феєрверки за два дні до події. Як пояснюють в офіційному документі – це зумовлено святкуванням державних свят, пам'ятних дат тощо.

Також окупаційна влада сама собі дозволила застосовувати безпілотники. Їх вона дозволила використовувати:

федеральним органам виконавчої влади;

їх територіальним органам;

виконавчим органам Республіки Крим;

підвідомчими їм підприємствам, установам та організаціям.



З чим пов'язана заборона в Криму

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники заборонили місцевим жителям використовувати дрони та піротехніку на час проведення "спецоперації".

Гауляйтер аксьонов попросив цивільних дотримуватися заборони та зауважив, що відповідні зміни вже внесли до так указу окупантів.

Пов'язують це з "Бавовнятком", яке подалося до моря. Так, журналісти підрахували, що від 9 по 31 серпня у тимчасово окупованому Криму лунало щонайменше 45 "хлопків", зокрема в аеропортах, на складах та у логістичних центрах.

Також цікаво – на росії засекречують вибухи в Криму: дивіться відео