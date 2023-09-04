Символы украинского сопротивления появились на фортификационных сооружениях в Крыму

На фортификационных сооружениях оккупантов в Крыму появились символы украинского сопротивления. Это говорит о том, что оккупантам будет неспокойно даже на запасных позициях внутри полуострова.

Активисты утверждают, что развесили желтые ленты на "зубах драконов" и колючей проволоке рядом с Джанкоем.

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"Желтая лента" напоминает оккупантам, чей Крым

Активисты "Желтой ленты" умудрились развесить символы украинского сопротивления на фортификационных сооружениях врага возле Джанкоя.

Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно! Пали их желтым! Желтый – цвет тепла. Но для оккупантов это тепло станет адским,

– говорится в сообщении.

Символы движения сопротивления появились у Джанкоя: фото "Желтая лента"

Отметим, что ранее издание "Крым.Реалии" сообщало о том, что российские войска продолжают строить новые укрепления и рыть окопы на севере Крыма, усиленно защищают военные и стратегические объекты на оккупированном полуострове.

При этом российские захватчики активно используют "зубы драконов" – похожие на пирамиды заграждения из бетона, цель которых – создать помехи для бронетехники.

Тем временем спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк анонсировала в Крыму "расцвет хлопка". Она отметила, что россияне не могут им противодействовать и пытаются их замолчать.