В Крыму объявили тревогу: в нескольких районах слышали взрывы

Во временно оккупированном Крыму утром 21 июля объявили воздушную тревогу. В нескольких районах уже прозвучали мощные взрывы.

В местных телеграм-каналах оккупанты жалуются, что Крым якобы атакуют ракетами. Также в сети сообщают о работе российской “пе-ве-о”, передает 24 Канал.

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В Крыму утро началось со взрывов

Около 07:40 оккупанты объявили воздушную тревогу в Крыму. Так, сначала опасность была только для Севастополя. Однако быстро она распространилась и на весь полуостров.

Телеграм-канал "Крымский ветер" также писал, что отдельная тревога звучала и в воинских частях. Впоследствии оккупанты в местных телеграм-каналах сообщили, что Крым якобы атакуют ракетами ATACMS.

Уже в 07:45 местные жители заявили о мощных взрывах. Так, сначала они прозвучали в Джанкойском районе. Через несколько минут громко было в Красногвардейском и Красноперекопском районах.

Кроме того, в сети пишут, что в Джанкое якобы работает "пе-ве-о" захватчиков. Интересно, что над селом Новостепное после мощных взрывов поднимается густой дым.

По состоянию на 08:10 в Крыму прозвучал отбой тревоги.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пока никак не комментировал взрывы в Крыму.