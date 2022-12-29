Оккупанты объявили в Крыму высокий уровень "террористической угрозы" почти на месяц
Российские захватчики изрядно напуганы "хлопком", который гуляет во временно оккупированном Крыму. Поэтому гауляйтер Крыма Сергей Аксенов объявил высокий уровень "террористической опасности".
Он продлится с 6 по 21 января. Это свидетельствует, что оккупанты – в панике. Они понимают, что на временно оккупированных территориях у них остались считанные дни. Заявления гауляйтера Крыма распространили росСМИ, сообщает 24 канал.
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Аксенов пожаловался из-за террористической угрозы. И тут же у "переобулся" в воздухе, рассказывая, что вроде бы "все под контролем".
Украинцам следует планировать отпуск в Крыму
Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю от русских захватчиков. Украина обязательно вернет свои границы в 1991 году. Именно поэтому украинцы уже могут планировать летний отпуск в освобожденном Крыму.
Такой совет украинцам дал Кирилл Буданов – глава Главного управления разведки Министерства обороны. Его спросили, куда именно следует ехать на отдых летом 2023 года.
Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов,
– заявил Буданов.
Временно оккупированный остров будут возвращать комбинированным путем: силой и дипломатией.