Якобы на нужды военных: в Крыму оккупанты забирают авто у гражданских

Оккупанты начали массово грабить местное население в Крыму. Пользуясь тем, что Путин фактически ввел в России и временно захваченных городах Украины режим военного положения, захватчики решили "законно" отбирать машины у гражданского населения.

Начало массового ограбления гражданского населения на полуострове "случайно" совпало с распространением информационной волны о подготовке к обороне Крыма, а также с разработкой планов по эвакуации оккупационного контингента с севера Автономной Республики. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские военные "охотятся" исключительно за дорогими автомобилями.

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Понятно, что никакие нужды фронта военные преступники таким образом не закрывают, ведь машины оккупанты банально забирают себе для дальнейшей продажи на территории России.

Первоначально грабят тех, кто поддерживает войну

Массовые "отжимы" автомобилей "для армии" начались 22 ноября в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и других населенных пунктах на севере полуострова.

Солдаты ВС России, которым руководство приказало усиленно готовить фортификации, по требованию своих командиров начали "играть в GTA" и высаживать владельцев дорогих автомобилей прямо посреди улиц.

Гражданам армейцы объясняли, что "действуют по законам". Мол, указ Путина о введении среднего уровня реагирования позволяет им изымать частные автомобили на нужды армии.

Конечно, никаких актов об изъятии имущества оккупанты при этом не составляли, как не показывали никому соответствующих распоряжений местной администрации о проведении подобных мероприятий.

Вместо этого солдаты заставляли людей написать расписки о добровольной передаче военным права на владение транспортным средством.

Что интересно, наибольшее давление оккупанты оказывают на владельцев тех машин, которые были помечены российской символикой – наклейками с флагами, георгиевскими лентами и другой символикой рашистов. Мол, если на автомобиле есть буква "Z", патриоты должны понимать, в какой ситуации находится Россия, и не сопротивляться тем, кто "ее защищает".

При этом отбирали захватчики даже не полноприводные пикапы, которые действительно могли бы помогать оккупантам на фронте. Россияне забирали себе даже седаны, но только в том случае, если они были дорогими.

В украинских спецслужбах утверждают, что "отжим" автомобилей на территории Крыма "на нужды армии" был популярен среди захватчиков только во время захвата полуострова и вскоре после его аннексии. С мая-июня 2014-го российское военное руководство строго запретило совершать нечто подобное, потому что Крым по замыслу кремлевского руководства должен стать "очагом стабильности".

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Сам факт начала достаточно массовых ограблений крымчан украинские правоохранители объясняют тем, что захватчики стали понимать неотвратимость своего бегства с полуострова. Хотя до второй фазы операции по освобождению Крыма Силы обороны Украины еще не дошли, подготовительные действия продолжаются уже второй месяц. Бойцы ВСУ прощупывают российские системы ПВО, наносят ощутимые удары по флотилии, аэродромам, командно-штабным пунктам и логистике оккупантов.

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Кроме того, отход войск захватчиков с правобережья Херсона существенно изменил правила игры и заставил российское командование сосредоточиться на подготовке обороны Крыма. Так штабные офицеры, которые способны оценивать ситуацию, сразу же отреагировали на такое положение приказом постепенно начать разграблять территорию. Это означает лишь то, что "отжим" автомобилей – лишь первый пункт действий армии убийц и мародеров. Чем больше будет усложняться ситуация в Крыму, тем больше оккупанты будут проявлять свою сущность. Поэтому нет никаких сомнений, что после своего бегства, которое так или иначе произойдет, захватчики будут уничтожать вообще все, что только смогут. И будут грабить полуостров так же, как они делали это на Херсонщине.