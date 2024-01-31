В Крыму прогремели взрывы: громко было в Севастополе и возле Сак

Во временно оккупированном Крыму уже традиционно посреди дня прогремели взрывы. Соответствующую информацию сообщили местные жители.

Громко было в Севастополе и возле города Саки в Евпаторийском районе. Оккупационная так называемая "власть" Крыма объявила о воздушной тревоге и традиционно перекрыла движение по Крымскому мосту, пишет 24 Канал.

Смотрите также Туда прилетел транспортный самолет: что Россия сосредотачивает в районе Бельбека

Что известно о взрывах в Крыму

Общественное сообщило ориентировочно в 15:39 31 января, что им о взрывах сообщили местные жители.

Оккупанты традиционно заявили о работе российской ПВО в Саках, Раздольном и Феодосии. Впоследствии враги заверили, что якобы их "пе-ве-о" работает также в Севастополе.



Громко фактически на всем полуострове / Фото Петра Андрющенко

Также российские телеграм-каналы написали, что взрывы также слышали в Гвардейском Симферопольского района.



Небо над Гвардейским Симферопольского района

Более того, подписчик телеграм-канала "Крымский ветер" заявил, что услышал взрывы в районе аэродрома Бельбек.

Также партизаны "Атеш" заявили, что совсем скоро будут подробности из временно оккупированного Джанкоя.

Джанкой привет. Подробности скоро. Слава Украине! И слава жителям пока что оккупированного Джанкоя,

– пообещали партизаны.

Кроме того, вражеские паблики написали и о звуках взрывов в Симферополе. По данным из сети, там уже есть прилеты.

Что говорят оккупанты

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил заявить, что якобы дым в районе Севастопольской бухты "это табельные средства маскировки военных России".