Россияне массово выезжают из Крыма и продают недвижимость, – ОК "Юг"
Источник:Владислав Назаров
Россияне во временно оккупированном Крыму уже сами убегают на Родину. В частности, в последнее время зафиксирован массовый выезд мужчин с полуострова и продажа недвижимости.
Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. По его словам, в Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании.
Смотрите также Крым – потенциальный котел: Свитан сказал, как уничтожить все пути снабжения и окружить полуостров
Россияне в Крыму недовольны войной
Назаров утверждает, что на полуострове значительно увеличилось количество выезжающих на территорию России железнодорожным транспортом, ночными и резервными поездами. Также на полуострове активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.
Более того, по словам спикера, увеличилась и часть населения, которая выражает скептическое отношение к течению и результатам "специальной военной операции".
В результате в Крыму оккупанты усилили "борьбу с экстремизмом",
– говорится в сообщении.
Назаров добавляет, что подобные действия подтверждает и Центр национального сопротивления.
Каким путем будут освобождать Крым
- Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что и военный, и дипломатический пути сейчас актуальны.
- Джапарова убеждена, что главная победа Украины в вопросе Крыма – "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины". Чиновница не исключает и смешанного варианта деоккупации полуострова.
- Она привела пример Хорватии, когда была война в 1990-х годах. Тогда две трети своей территории она вернула военным путем, одну треть – дипломатическим.
- Партнеры поддерживают тезис о том, что путь возвращения Крыма должна определять сама Украина. По словам Джапаровой, все усвоили "крымский урок".