Россияне массово выезжают из Крыма и продают недвижимость, – ОК "Юг"

21 апреля 2023, 12:58
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Владислав Назаров

Россияне во временно оккупированном Крыму уже сами убегают на Родину. В частности, в последнее время зафиксирован массовый выезд мужчин с полуострова и продажа недвижимости.

Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. По его словам, в Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании.

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Россияне в Крыму недовольны войной

Назаров утверждает, что на полуострове значительно увеличилось количество выезжающих на территорию России железнодорожным транспортом, ночными и резервными поездами. Также на полуострове активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.

Более того, по словам спикера, увеличилась и часть населения, которая выражает скептическое отношение к течению и результатам "специальной военной операции".

В результате в Крыму оккупанты усилили "борьбу с экстремизмом",
– говорится в сообщении.

Назаров добавляет, что подобные действия подтверждает и Центр национального сопротивления.

Каким путем будут освобождать Крым

  • Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что и военный, и дипломатический пути сейчас актуальны.
  • Джапарова убеждена, что главная победа Украины в вопросе Крыма – "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины". Чиновница не исключает и смешанного варианта деоккупации полуострова.
  • Она привела пример Хорватии, когда была война в 1990-х годах. Тогда две трети своей территории она вернула военным путем, одну треть – дипломатическим.
  • Партнеры поддерживают тезис о том, что путь возвращения Крыма должна определять сама Украина. По словам Джапаровой, все усвоили "крымский урок".
Автор: Анна Романюк