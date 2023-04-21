Россияне массово выезжают из Крыма и продают недвижимость, – ОК "Юг"

Россияне во временно оккупированном Крыму уже сами убегают на Родину. В частности, в последнее время зафиксирован массовый выезд мужчин с полуострова и продажа недвижимости.

Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. По его словам, в Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании.

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Россияне в Крыму недовольны войной

Назаров утверждает, что на полуострове значительно увеличилось количество выезжающих на территорию России железнодорожным транспортом, ночными и резервными поездами. Также на полуострове активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.

Более того, по словам спикера, увеличилась и часть населения, которая выражает скептическое отношение к течению и результатам "специальной военной операции".

В результате в Крыму оккупанты усилили "борьбу с экстремизмом",

– говорится в сообщении.

Назаров добавляет, что подобные действия подтверждает и Центр национального сопротивления.

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