"Немного" не долетела: в Крыму упала российская ракета и разрушила жилой дом

Оккупанты осуществили пуск ракеты из Крыма. По неизвестным причинам снаряд неожиданно далеко не пролетел и приземлился в соседнем селе.

Россияне собственной ракетой разрушили дом на оккупированном полуострове, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

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Ракета могла разрушить дом

Инцидент произошел днем. Около 12:47 (по киевскому времени) захватчики осуществили запуск ракеты из Симферопольского района неподалеку от города Саки.

Позже стало известно, что ракета далеко не улетела и упала в селе Скворцово Симферопольского района. В результате падения боеприпаса разрушен дом на улице Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ.

Телеграм-канал уточняет, что данная информация требует подтверждения.

Пока данных о пострадавших нет.

Напомним, в середине октября российская воздушная цель приземлилась в Белгородской области. Установлено, что крылатая ракета X69 упала в районе села Хотмизк Борисовского района и не разорвалась.