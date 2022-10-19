В Крыму слышали взрыв возле аэродрома Бельбек: у оккупантов – традиционная мантра про ПВО

Сегодня во временно оккупированном Севастополе снова было неспокойно. Ночью в городе раздавались взрывы, однако оккупанты уже успокаивают местных, что все хорошо.

Оккупационные власти Крыма заявили, что сегодня ночью в Севастополе отработали ПВО. Однако местные жители очень напуганы. Об этом пишет 24 канал.

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Что известно о ночных взрывах в Севастополе

Местные жители сообщают, что слышно было 3 взрыва. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над аэродромом Бельбек был сбит беспилотник.

В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек,

– написал Развожаев.

После этого севастопольцы начали обсуждать его силу, а также спасет ли ванная, если ситуация ухудшится и прилетит не БПЛА, а ракета. По словам очевидцев, ракета, запущенная ПВО, летела со стороны аэродрома Бельбек.

Горожан призывали сохранять спокойствие.

Представитель Одесской ОВА отметил, что российские оккупанты снова врут об украинском следе,

Утренний хлопок во временно оккупированном Севастополе, в районе Бельбека, не выглядит странным. Оккупанты, как всегда, врут, об "украинском следе",

– написал он.

Предыдущие взрывы в Крыму

17 октября взрывы услышали жители Джанкойского и Красногвардейского районов. Никаких официальных комментариев не было.

15 октября взрывы прогремели в Севастополе, Новофедоровке, Евпатории и в Саках. оккупанты заявили о работе ПВО.

10 октября в Джанкое тоже раздавались взрывы. Российские захватчики сначала говорили о якобы работе ПВО, а потом выяснилось, что в одну из российских воинских частей был прилет. Некоторые оккупанты погибли, также были и пострадавшие.

Также оккупанты до сих пор пытаются возобновить переправу после взрыва на Крымском мосту. Правда, пока им это плохо удается.

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