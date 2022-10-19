Окупаційна влада Криму заявила, що сьогодні вночі у Севастополі відпрацювала ППО. Проте місцеві жителі дуже налякані. Про це пише 24 канал.

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Що відомо про нічні вибухи у Севастополі

Місцеві жителі повідомляють, що вибухів чутно було 3. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над аеродромом Бельбек було збито безпілотник.

У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек,

– написав Развожаєв.

Після цього севастопольці почали обговорювати його силу, а також чи врятує ванна кімната, якщо ситуація погіршиться і прилетить не БпЛА, а ракета. За словами очевидців, ракета, яку запустила ППО, летіла з боку аеродрому Бельбек.

Містян закликали зберігати спокій.

Речник Одеської ОВА зауважив, що російські окупанти знову брешуть про український слід,

Ранкова бавовна у тимчасово окупованому Севастополі, в районі Бельбеку, не виглядає дивною. Окупанти, як завжди, брешуть, про "український слід",

– написав він.

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