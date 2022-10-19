Окупаційна влада Криму заявила, що сьогодні вночі у Севастополі відпрацювала ППО. Проте місцеві жителі дуже налякані. Про це пише 24 канал.
До теми ЗСУ відбили понад 10 атак окупантів та знищили літак: карта бойових дій станом на 19 жовтня
Що відомо про нічні вибухи у Севастополі
Місцеві жителі повідомляють, що вибухів чутно було 3. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над аеродромом Бельбек було збито безпілотник.
У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек,
– написав Развожаєв.
Після цього севастопольці почали обговорювати його силу, а також чи врятує ванна кімната, якщо ситуація погіршиться і прилетить не БпЛА, а ракета. За словами очевидців, ракета, яку запустила ППО, летіла з боку аеродрому Бельбек.
Містян закликали зберігати спокій.
Речник Одеської ОВА зауважив, що російські окупанти знову брешуть про український слід,
Ранкова бавовна у тимчасово окупованому Севастополі, в районі Бельбеку, не виглядає дивною. Окупанти, як завжди, брешуть, про "український слід",
– написав він.
Попередні вибухи у Криму
- 17 жовтня вибухи почули мешканці Джанкойського та Красногвардійського районів. Жодних офіційних коментарів не було.
- 15 жовтня вибухи пролунали у Севастополі, Новофедорівці, Євпаторії та в Саках. Окупанти заявили про роботу ППО.
- 10 жовтня у Джанкої теж лунали вибухи. Російські загарбники спершу казали про нібито роботу ППО, а потім таки з'ясувалося, що в одну з російських військових частин був приліт. Деякі окупанти загинули, також були й постраждалі.
- Також окупанти досі намагаються відновити переправу після вибуху на Кримському мосту. Щоправда, наразі їм це погано вдається.
До теми – біля Коблева прикордонники збили вночі ворожі дрони: дивіться відео