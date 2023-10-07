В Крыму снова выла сирена: недалеко от аэродрома в Джанкое слышали звуки взрывов
В который раз на оккупированном полуострове сообщают о воздушной тревоге и жалуются на "хлопки". В этот раз местные заявляют о взрывах недалеко от Джанкоя.
Сирены на Крымском полуострове и, в частности, в Севастополе уже стали привычным делом для оккупантов. Последний раз воздушная тревога раздавалась накануне ночью – там слышали взрывы, которые на этот раз списали на "учения",
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Что-то произошло в оккупированном Крыму
Вечером 5 октября в 17:50 в Крыму была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов. Уже через 25 минут оккупанты заявили, что "все чисто" и что им предварительно удалось сбить ракету С-200 в районе Джанкоя.
Сами же жители населенного пункта слышали мощный взрыв, после которого у них затряслись стены. Местные сообщали о сиренах в районе аэродрома в Джанкое. После этого в сети появилось фото столба дыма над городом.
Столб дыма после взрыва в Джанкое / крымские каналы
Неприятности для оккупантов в Крыму
- После успешных атак ВСУ на Черноморский флот россияне пытаются уберечь остатки и выводят большие корабли из Крыма в Новороссийск и даже в оккупированную Абхазию. Россияне могут запускать ракеты и оттуда, но это труднее организовать.
- На днях ГУР еще раз десантировались на оккупированный полуостров для проведения диверсионно-разведывательной операции. Известно, что разведчики вступили в бой с врагом и нанесли ему значительные потери.
- По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, воины Сил обороны смогут вернуть Крым через 5 – 7 месяцев. Он добавил, что, возможно, это слишком оптимистично, но это математически выверенный расчет – Россия не сможет удерживать полуостров.