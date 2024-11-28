Сожгли "подлет" за 5 миллионов долларов: ГУР уничтожила российскую РЛС в оккупированном Крыму

28 ноября украинские разведчики сожгли радиолокационный комплекс 48Я6-К1 "Подлет" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО. Разведчики рассказали детали успешного удара.

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Мобильную РЛС 48Я6-К1 "Подлет" оккупанты использовали для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в "сложной помеховой обстановке".

Также "Подлет" предназначен для выдачи целеуказаний для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

Стоимость уничтоженной системы

По данным ГУР, ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса составляет 5 миллионов долларов.

Российская РЛС "Подлет" способна обнаруживать и сопровождать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты на малых и предельно малых высотах – даже тех, которые изготовлены по технологии Stealth.

Станция может одновременно сопровождать 200 и более целей, движущихся на высоте более 10 километров и расположенных на расстоянии более 200 километров. С 2015 года РЛС находится на вооружении российской армии.