Движение "Атеш" заявило о ликвидации 30 врагов в госпиталях Симферополя, в частности предателей

Во временно оккупированном Крыму партизаны подпольного движения "Атеш" заявили о ликвидации 30 российских военнослужащих. На тот свет отправили оккупантов, которые находились в госпиталях Симферополя. Среди них много предателей Украины.

Об этом члены движения "Атеш" сообщили в своем телеграм-канале. Крымские партизаны сказали, что в правдивости этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги.

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"Проверяйте палаты, проверяйте морги, жгите медкарты. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это правда! Думайте!" – отмечается в публикации.

Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен, которые, как отмечается, были ликвидированы. Среди них:

Матрос Сидоров И.А.

Матрос Андрейченко А.А.

Лейтенант Павленко И.И.

Майор Зотов Н.А.

Солдат Иванов Г.А.

Солдат Шургай О.М.

Матрос Воронин П.А.

Матрос Воронин А.А.

Сержант Логвиненко О.А. – в 2014 году перешел на сторону армии России.

Матрос Юсупов Х.А.

Капитан Халилов Ф.М.

Сержант Гинтнер О.А.

Солдат Ярмаков Е.М.

Солдат Хоров А.Р.

Матрос Чичиков М.И.

Старший сержант Хороводов С.И.

Солдат Державин М.М.

Старший солдат Маньков Ф.А.

Старший солдат Ларкин П.А.

Солдат Каренко Е.П.

Солдат Павлов А.Я.

Лейтенант Власов В.А.

Капитан Латарцев Г.И.

Солдат Пашковский М.Г.

Сержант Янаков А.П.

Накануне сообщалось, что агенты движения зашли в севастопольскую военно-морскую клиническую больницу, а также в роддом №2, в котором были размещены раненые российские солдаты.

Активисты движения еще в начале октября объявляли о создании в рядах ВС РФ подпольной организации "Атеш" с целью развалить армию оккупантов изнутри. Для этого на временно подконтрольном России украинском полуострове в партизанское движение привлекают крымских татар и проукраинских россиян.

Добавим, что на днях движение "Атеш" взяло ответственность за "смерть" Кирилла Стремоусова. Пропагандисты сообщили о том, что коллаборант умер 9 ноября. Пресс-служба движения "Атеш" сообщила в соцсети, что Стремоусова выслеживали в течение длительного времени. За коллаборантом охотились в Херсоне, Симферополе, Скадовске, а также – на Арабатской стрелке.

В Украине появился свой "Моссад"

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что все российские оккупанты обязательно будут наказаны за свои зверства. Он отметил, что "украинский Моссад" уже работает.

Буданов отметил, что его членами являются спецназовцы, данные о которых засекречены. В то же время глава ГУР выразил надежду, что этих спецназовцев не будут применять в политических целях.

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