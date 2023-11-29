Вместо пропаганды – Зеленский: в Крыму сломали эфир IPTV

Во временно оккупированном Крыму сломали эфир IPTV. Вместо привычной пропаганды жители полуострова увидели обращение своего президента Владимира Зеленского.

О таком возобновлении справедливости сообщили в сети вечером 29 ноября, информирует 24 Канал. Российские оккупанты – в истерике.

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Враг уже прекрасно понимает, что у него нет никакого будущего на временно оккупированном полуострове. Украинские защитники освободят временно оккупированный полуостров. Крым был, есть и будет Украиной.

В Крыму сломали эфир IPTV: смотрите видео из сети

Оккупанты истерикуют из-за обращения Зеленского: смотрите видео из сети 18+ (Осторожно, нецензурная лекция)

Россия вложила колоссальные деньги в фейк о "Третем Майдане"

Российские пропагандисты регулярно врут. В частности, они активно разгоняют фейк о якобы "Третем Майдане". Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит подобную дезинформационную кампанию. В ГУР МО рассказали, в какую сумму обошлась России эта ложь. "Майдан-3" для страны-террористки стал самым дорогим фейком с 2014 года. В общей сложности на него пришлось потратить 1,5 миллиарда долларов. Только для ведения телеграммы ушло 250 миллионов долларов.