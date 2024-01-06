В Крыму "тревожно" из-за украинской авиации: Керченский мост перекрыт
Во временно оккупированном Крыму в последнее время неспокойно. В частности, стало известно, что там объявили воздушную тревогу из-за активности украинской авиации.
Оккупантам в Крыму не дают ни одного дня, чтобы оправиться после ударов по полуострову . Местные телеграмм-каналы 6 января снова начали писать об угрозе украинской авиации, передает 24 Канал .
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Есть угроза пусков ракет
В российских телеграммах-каналах оккупированного Севастополя панически сообщают об угрозе пусков ракет. Там отмечают, что украинская авиация активизировалась. Там также предположили, что таким образом украинские лётчики пытаются выманить "легендарную" российскую ПВО.
В телеграмм-каналах уже добавили, что противовоздушная оборона уже "наготове". К слову, в Белгороде из-за непрофессиональных действий операторов российской ПВО ракеты приземлились прямо в центре города.
В Крыму объявлена ракетная опасность. Крымский мост перекрыли. оккупанты всеми силами пытаются защитить незаконно сооруженную конструкцию. Керченский мост был перекрыт 1 час и 20 минут. По состоянию на 12:52 движение было возобновлено.
Как работает авиация против военных объектов в Крыму
- Украинские пилоты 4 января филигранно поразили командный пункт россиян во временно оккупированном Крыму. Качественное преимущество Воздушных сил ВСУ – это точечные удары, которые наносят существенный вред противнику, но, к сожалению, не ломают ход войны. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он рассказал, как украинские военные смогли нанести удары по Крымскому полуострову.
- Как отметил Черник, украинская авиация не заходит в воздушное пространство врага . Ракеты Storm Shadow/SCALP-EG в самой дальней версии задекларированы до 500 километров, а Крымский полуостров с севера на юг составляет 250 километров.
- Главный нюанс – количество. В этой части Украина вряд ли победит качеством. При том, что качество само по себе на нашей стороне, ведь все изготовленное на Западе оружие существенно превосходит качество все, что есть у россиян.