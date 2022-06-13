В Крыму возле Керчи зафиксировали грузовики с украинскими номерами

В аннексированном Крыму, через который Россия вывозит краденое зерно, снова зафиксировали несколько грузовиков с украинскими номерами. Кузова автомобилей закрыты тентами.

Колонна состояла из четырех грузовиков

Колонна из грузовых автомобилей с украинскими номерными знаками была замечена на трассе "Таврида" возле въезда в город Керчь.

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Сообщается, что колонна состояла из четырех автомобилей. К каждому грузовику был присоединен прицеп. Точной информации, которая была в кузове грузовиков и прицепа – нет.

Корреспондент "Крым Реалии" сообщил, что кузова автомобилей и прицепов были закрыты тентами. Номерные знаки серии ВТ соответствуют Херсонской области.



Возле Керчи зафиксировали грузовики с украинскими номерами / "Радио Свобода"

В Крыму зафиксировали грузовики с украинскими зерном

1 июня журналисты "Крым Реали" сообщали , что заметили наполненные зерном грузовики, двигавшиеся по трассе Джанкой-Симферополь. В колонне было от 5 до 10 автомобилей.

В течение нескольких часов журналисты насчитали около 30 грузовиков, двигавшихся от Джанкоя в направлении Симферополя, и более 10 – в направлении Симферополя в Севастополь. Часть машин перед Симферополем свернули на трассу "Таврида" и уехали в сторону Керчи.

Один из водителей, с которым поговорили журналисты, рассказал, что везут украинское зерно в Севастополь.

В мае сообщалось, что в бухте Авлита, являющейся частью большой Севастопольской бухты, прибыло судно класса балкер . Это судно для перевозки грузов насыпью, в том числе зерна.

Очевидцы в оккупированном Крыму сообщали, что периодически над бухтой в районе зернового терминала возникает легкий туман, что является характерным признаком при погрузке зерновых культур.

То, что Россия ворует украинское зерно, зафиксировали и спутники . На спутниковых снимках видно, как два балкера под российским флагом швартуются и загружаются украденным украинским зерном.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Россия украла 500 тысяч тонн пшеницы . Украденное зерно Россия направилась в Сирию и пыталась вывезти в Египет.

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