Бензин воруют, а на вокзалах коллапс: в Меджлисе рассказали о реальной ситуации в Крыму

После мощных ударов по оккупированному Крыму со стороны украинских сил на полуострове сложилась критическая ситуация с топливом. Также возникли проблемы с электроснабжением и водоснабжением. Поэтому туристический сезон на Крымском полуострове находится под серьёзной угрозой.

Член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу о ситуации, сложившейся в оккупированном Крыму. Он отметил, как оккупационные власти пытаются решить огромные проблемы, вызванные атаками Украины на Крымский полуостров.

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Какова ситуация с топливом в оккупированном Крыму?

Бариев отметил, что в Крыму сложилась огромная проблема с топливом. Если ещё два дня назад бензин начал появляться на АЗС и люди пытались его получить, то сейчас его не продают вообще, а выдают только спецтранспорту, государственным учреждениям и спецслужбам.

Также начали предупреждать владельцев "Жигулей", что в Крыму участились кражи бензина. А в отношении тех людей, которые на черном рынке пытаются продавать бензин, привозимый из Краснодарского края России, возбуждают административные дела,

– подчеркнул он.

Кроме того, из-за дефицита топлива, по его словам, возник коллапс на железнодорожном вокзале в Симферополе. Уже на протяжении нескольких дней не осуществляется движение поездов дальнего следования из Симферополя или Севастополя в российские города. Поезда идут только до Керчи или до Владиславовки, а оттуда людей довозят на автобусах.

Сегодня (22 июня – 24 Канал) более тысячи человек не смогли доехать. Есть информация, что из Керчи автобусы ходят, а вот из Симферополя, например, в Керчь – не едут. И поэтому это вызывает панику среди людей,

– подчеркнул правозащитник.

Нехватка топлива привела к тому, что в Крыму значительно уменьшилось количество автомобилей, а также военного транспорта.

Возникли проблемы с поставками электроэнергии и воды

Еще одна проблема, с которой столкнулся Крым, — отсутствие электроснабжения. В результате ударов по газораспределительным системам и подстанциям, по его словам, начали отключать свет. В частности, в Симферополе и его окрестностях, в Севастополе, в Алуште и других городах практически по всему Крыму вводятся графики отключения света.

А из-за отсутствия электроснабжения возникли новые проблемы — с работой насосных станций, которые качают воду. Соответственно, в некоторых населенных пунктах уже появились трудности с водоснабжением.

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Оккупационные власти пытаются решать эти проблемы. Например, на предприятиях рекомендуют сотрудникам работать удаленно, чтобы не перегружать транспорт.

Оккупанты приняли ещё одну меру — отменили сирены воздушной тревоги и теперь предоставляют информацию исключительно через SMS или через социальные сети, аффилированные с Россией. Они объяснили это решение тем, что постоянные гудки, которые раздавались перед началом атак на Крым, оказывали очень сильное влияние на психологическое состояние людей,

– отметил Эскендер Бариев.

Правозащитник отметил, что, учитывая ситуацию в оккупированном Крыму, его гауляйтер Сергей Аксенов своим распоряжением приостановил отдых детей, бронирование детских санаториев, лагерей и других учреждений с 22 июня по 1 сентября. Аксенов также обратился к взрослым с просьбой не спешить ехать отдыхать в Крым.

Он добавил, какая ситуация с продуктами питания в оккупированном Крыму. Пока они еще есть в магазинах. Но среди людей уже возникает паника — они скупают продукты с длительным сроком хранения. Речь идет о консервах, крупах, сахаре, масле.

Напомним, что в Минобороны 22 июня заявили, что в течение последних нескольких дней в оккупированном Крыму были поражены, в частности, нефтебаза, газовые компрессорные станции, комплексы ПВО "Панцирь" и С-400, радиолокационные станции "Небо-У" и "Каста". В ведомстве подчеркнули, что в результате этих и других ударов "закрываем пляжный сезон в Крыму".