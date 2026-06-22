Об этом свидетельствует новая перехватная информация ГУР Минобороны Украины.

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О чем свидетельствуют новые перехваты ГУР?

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, Силы безопасности и обороны Украины продолжают наносить удары по законным военным объектам государства-агрессора, в частности по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Результатом такой работы стало сокращение экспорта российской нефти и нефтепродуктов, что сказывается на финансовых возможностях Кремля продолжать войну против Украины.

В разведке отмечают, что в ряде регионов России и на временно оккупированных украинских территориях уже наблюдается дефицит топлива. Для обеспечения потребностей российской армии Москва направляет ресурсы на военные нужды, оставляя гражданское население без необходимого обеспечения.

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре жительница Армянска рассказала о сложной ситуации на полуострове. По ее словам, бензин на заправках отсутствует, электрички курсируют с большими задержками, а маршрутные перевозки фактически прекратились. Женщина также выразила опасения, что в летний период ситуация может еще больше ухудшиться.

ГУР опубликовало новую перехваченную запись, в которой жители Крыма жалуются на ситуацию на полуострове: смотрите видео

В ГУР подчеркнули, что ответственность за положение на временно оккупированных территориях полностью лежит на России. Там отметили, что улучшение ситуации в Крыму и других оккупированных регионах возможно только после их полного освобождения от российских захватчиков.

Напомним, после ударов Сил обороны Украины по российской логистике в оккупированном Крыму обострились проблемы с электроснабжением. Оккупационные власти вернули графики отключений света, а жители начали скупать продукты длительного хранения. Ситуация также ударила по туристическому сезону. Более 50% российских туристов отказываются от поездок в Крым из-за рисков для безопасности и сложной логистики. По словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, полуостров постепенно теряет репутацию "безопасного курорта" для россиян.