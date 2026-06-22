Про це свідчить нове перехоплення ГУР Міноборони України.

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Про що свідчать нові перехоплення ГУР?

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Сили безпеки й оборони України продовжують завдавати ударів по законних військових об'єктах держави-агресора, зокрема по нафтопереробній інфраструктурі. Наслідком такої роботи стало скорочення експорту російської нафти та нафтопродуктів, що впливає на фінансові можливості Кремля продовжувати війну проти України.

У розвідці зазначають, що в низці регіонів Росії та на тимчасово окупованих українських територіях уже спостерігається дефіцит пального. Для забезпечення потреб російської армії Москва спрямовує ресурси на військові потреби, залишаючи цивільне населення без необхідного забезпечення.

У перехопленій українськими розвідниками розмові мешканка Армянська розповіла про складну ситуацію на півострові. За її словами, бензин на заправках відсутній, електрички курсують із великими затримками, а маршрутні перевезення фактично припинилися. Жінка також висловила побоювання, що в літній період ситуація може ще більше погіршитися.

ГУР опублікувало нове перехоплення у якому жителі Криму скаржаться на ситуацію на півострові: дивіться відео

У ГУР наголосили, що відповідальність за становище на тимчасово окупованих територіях повністю лежить на Росії. Там підкреслили, що покращення ситуації в Криму та інших окупованих регіонах можливе лише після їхнього повного звільнення від російських загарбників.

Нагадаємо, після ударів Сил оборони України по російській логістиці в окупованому Криму загострилися проблеми з електропостачанням. Окупаційна влада повернула графіки відключень світла, а мешканці почали скуповувати продукти тривалого зберігання. Ситуація також вдарила по туристичному сезону. Понад 50% російських туристів відмовляються від поїздок до Криму через безпекові ризики та складну логістику. За словами член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, півострів поступово втрачає репутацію "безпечного курорту" для росіян.