Про це свідчить нове перехоплення ГУР Міноборони України.
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Про що свідчать нові перехоплення ГУР?
Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Сили безпеки й оборони України продовжують завдавати ударів по законних військових об'єктах держави-агресора, зокрема по нафтопереробній інфраструктурі. Наслідком такої роботи стало скорочення експорту російської нафти та нафтопродуктів, що впливає на фінансові можливості Кремля продовжувати війну проти України.
У розвідці зазначають, що в низці регіонів Росії та на тимчасово окупованих українських територіях уже спостерігається дефіцит пального. Для забезпечення потреб російської армії Москва спрямовує ресурси на військові потреби, залишаючи цивільне населення без необхідного забезпечення.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
У перехопленій українськими розвідниками розмові мешканка Армянська розповіла про складну ситуацію на півострові. За її словами, бензин на заправках відсутній, електрички курсують із великими затримками, а маршрутні перевезення фактично припинилися. Жінка також висловила побоювання, що в літній період ситуація може ще більше погіршитися.
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У ГУР наголосили, що відповідальність за становище на тимчасово окупованих територіях повністю лежить на Росії. Там підкреслили, що покращення ситуації в Криму та інших окупованих регіонах можливе лише після їхнього повного звільнення від російських загарбників.
Нагадаємо, після ударів Сил оборони України по російській логістиці в окупованому Криму загострилися проблеми з електропостачанням. Окупаційна влада повернула графіки відключень світла, а мешканці почали скуповувати продукти тривалого зберігання. Ситуація також вдарила по туристичному сезону. Понад 50% російських туристів відмовляються від поїздок до Криму через безпекові ризики та складну логістику. За словами член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, півострів поступово втрачає репутацію "безпечного курорту" для росіян.