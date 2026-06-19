Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Як громадянин Таджикистану потрапив у полон?

У ГУР розповіли, що громадянин Таджикистану опинився на фронті після затримання та погроз депортацією: щоб уникнути вислання, він підписав контракт із російською армією, про що пізніше гірко пошкодував.

Після двох тижнів виживання без їжі та води військовий разом із товаришем звернувся до проєкту "Хочу жить".

У межах спільної операції ГУР МО України та Третього армійського корпусу обох військовослужбовців успішно евакуювали,

– йдеться в повідомленні.

За словами представників розвідки, оператори БпЛА 66-ї окремої механізованої бригади супроводжували військових під час виходу та забезпечували водою, їжею і засобами зв'язку.

Наразі колишній російський військовослужбовець перебуває у безпеці в статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій.

Він також звернувся до інших мігрантів у Росії.

За жодних обставин не підписуйте контракт із російською армією. Це квиток в один кінець. Повертайтеся додому, працюйте та бережіть своє життя. Не йдіть на цю безглузду війну,

– сказав полонений.

До слова, 18 червня у ЗМІ також з'явилася інформація, що в український полон нібито потрапив Антон Мілаєв – його називають правнуком колишнього генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. За інформацією джерел, Мілаєв нібито служив сапером та перестав виходити на зв’язок із родиною ще у листопаді 2025 року.